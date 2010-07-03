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Нобелевского лауреата по физике Жореса Алферова похоронили на Комаровском кладбище под Санкт-Петербургом, сообщает "Интерфакс".

До этого в стенах Санкт-Петербургского научного центра РАН прошла гражданская панихида по ученому. Попрощаться с академиком пришли представители научного сообщества, его коллеги и друзья, депутаты Госдумы и городского парламента, представители администрации Санкт-Петербурга, студенты и жители северной столицы.

О смерти Нобелевского лауреата Жореса Алферова стало известно 2 марта. 15 марта академику должно было исполниться 89 лет. Причиной смерти академика стала острая сердечно-легочная недостаточность. Как рассказал главный врач Санкт-Петербургской клинической больницы Российской академии наук Олег Чагунава, смерть наступила 1 марта в 23:40.

В ноябре 88-летнего ученого госпитализировали в Москве в связи с ухудшением состояния здоровья. В конце декабря его выписали из больницы и направили в санаторий в Подмосковье.

С 1991 до 2017 года Алферов занимал должность вице-президента РАН. Нобелевскую премию по физике он получил в 2000 году за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов.

Скончался лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов

С 2007 года он был председателем комиссии РАН по нанотехнологиям, с 2008 года – заместителем академика-секретаря Отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН.

С июня 2010 года стал сопредседателем консультативного научного совета Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий "Сколково". В честь ученого назван астероид 3884 в главном астероидном поясе.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов считает нужным увековечить память Жореса Алферова в столице. По его словам, если такое предложение поступит от коллег академика по РАН, в Московской городской думе его поддержат.

Свои соболезнования родным и близким академика выразили Владимир Путин и Сергей Собянин.