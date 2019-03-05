В Санкт-Петербурге прощаются с Жоресом Алферовым

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В Санкт-Петербургском научном центре РАН на Университетской набережной проходит церемония прощания с академиком Жоресом Алферовым, сообщает "Российская газета".

У его гроба выставили почетный караул. Рядом выложили награды Алферова. На гражданской панихиде собрались сотни человек. Проститься с ученым пришли его друзья и коллеги, в том числе лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Каждый человек, когда включает телевизор, должен знать, что Жорес Иванович присутствует у него дома. Телевизор работает в том числе благодаря его изобретениям. Вечная память его гению и таланту. Жорес Алферов – единственный нобелевский лауреат, который состоял во фракции и читал лекции в Государственной Думе", – сказал Зюганов.

Церемония прощания продлится до 13:00, после чего Алферова похоронят на Комаровском кладбище.

О смерти Нобелевского лауреата Жореса Алферова стало известно 2 марта. 15 марта академику должно было исполниться 89 лет. Причиной смерти академика стала острая сердечно-легочная недостаточность. Как рассказал главный врач Санкт-Петербургской клинической больницы Российской академии наук Олег Чагунава, смерть наступила 1 марта в 23:40.

В ноябре 88-летнего ученого госпитализировали в Москве в связи с ухудшением состояния здоровья. В конце декабря его выписали из больницы и направили в санаторий в Подмосковье.

С 1991 до 2017 года Алферов занимал должность вице-президент РАН. Нобелевскую премию по физике он получил в 2000 году за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов.

Скончался лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов

С 2007 года он был председателем комиссии РАН по нанотехнологиям, с 2008 года – заместителем академика-секретаря Отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН.

С июня 2010 года стал сопредседателем консультативного научного совета Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий "Сколково". В честь ученого назван астероид 3884 в главном астероидном поясе.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов считает нужным увековечить память Жореса Алферова в столице. По его словам, если такое предложение поступит от коллег академика по РАН, в Московской городской думе его поддержат.

Свои соболезнования родным и близким академика выразили Владимир Путин и Сергей Собянин.