Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Алферова

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Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким академика РАН Жореса Алферова.

"Глава государства отметил огромный вклад великого российского ученого в развитие российской и мировой науки, отметил твердую гражданскую позицию и роль, которую он сыграл в общественной жизни страны", – цитирует ТАСС пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

О смерти Жореса Алферова стало известно 2 марта. 15 марта академику должно было исполниться 89 лет. Причиной смерти академика стала острая сердечно-легочная недостаточность.

Нобелевскую премию по физике он получил в 2000 году за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. С 2007 года он был председателем комиссии РАН по нанотехнологиям, с 2008 года – заместителем академика-секретаря Отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН. С июня 2010 года стал сопредседателем консультативного научного совета Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий "Сколково". С 1991 до 2017 года Алферов занимал должность вице-президент РАН.

Также академик участвовал в политической жизни страны, был членом партии КПРФ.

Умер нобелевский лауреат по физике Жорес Алферов

Прощание с ученым пройдет в здании РАН на Университетской набережной, дом 5. По предварительной информации, прощание и похороны состоятся во вторник, 5 марта, на Комаровском кладбище в Санкт-Петербурге.