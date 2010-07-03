Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В Санкт-Петербурге скончался лауреат Нобелевской премии, академик Жорес Алферов, передает РИА Новости.

Об утрате сообщила его супруга Тамара. 15 марта академику должно было исполниться 89 лет.

Свои соболезнования уже выразил президент Российской академии наук Александр Сергеев. По его словам, Алферов был высшей, самой яркой точкой российской науки.

"Это наш великий ученый по всем меркам. И его блестящие достижения давно признаны во всем мире", — сказал Сергеев. Он подчеркнул, что академик был самым пламенным защитником российской науки, причем для этого он использовал не только академическую трибуну, но и трибуну Государственной Думы.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, телеканалу Москва 24, что был у академика в больнице. Как казалось депутату, Алферов чувствовал себя нормально. Зюганов пообещал, что партия возьмет на себя вопросы по организации похорон Алферова, который был членом КПРФ.

В ноябре 2018 года Алферова госпитализировали в Москве с подозрением на инсульт. Ему стало плохо на заседании Российской академии наук. 30 ноября в РАН сообщили, что диагноз не подтвердился и у академика был гипертонический криз.

Как сообщает ТАСС, незадолго до своей кончины Алферов написал письмо Владимиру Путину и премьеру Дмитрию Медведеву о развитии науки в России.

Скончался лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов

Помощник президента РФ Андрей Фурсенко назвал академика личностью огромного масштаба, передает "Интерфакс". По его мнению, уход Алферова из жизни – невосполнимая утрата для науки. Он отметил, что академик существенным образом обеспечил развитие и авторитет российской науки в мире.

"Это была личность огромного масштаба, утрата, которую понесла российская наука, невосполнима", - сказал помощник президента РФ.

С 1991 до 2017 года Алферов занимал должность вице-президент РАН. Нобелевскую премию по физике он получил в 2000 году за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов.

Жорес Алферов родился в 1930 году в Витебске Белорусской ССР. С золотой медалью он окончил русскую мужскую среднюю школу №2 в Минске. После этого несколько семестров отучился в Белорусском политехническом институте на энергетическом факультете, но перевелся оттуда в Ленинградский электротехнический институт (ныне Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет). В 1952 году с отличием окончил его по специальности "электровакуумная техника".

В 1961 году он защитил кандидатскую диссертацию, а 1970 году – докторскую на тему "Гетеропереходы в полупроводниках". В 1972 году был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР (сейчас Российская академия наук, РАН), в 1979 году – академиком.

С 2007 года он был председателем комиссии РАН по нанотехнологиям, с 2008 года – заместителем академика-секретаря Отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН.

С июня 2010 года стал сопредседателем консультативного научного совета Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий "Сколково".

Также академик участвовал в политической жизни страны. Он был членом партии КПРФ. В честь ученого назван астероид 3884 в главном астероидном поясе.