Нобелевского лауреата по физике Жореса Алферова похоронят на Комаровском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщает Агентство "Москва".
По словам помощника ученого Натальи Ланцовой, прощание перед этим, скорее всего, пройдет в здании РАН на Университетской набережной, дом 5. По предварительной информации, прощание и похороны состоятся во вторник, 5 марта.
О смерти Жореса Алферова стало известно 2 марта. 15 марта академику должно было исполниться 89 лет. Причиной смерти академика стала острая сердечно-легочная недостаточность. Как рассказал главный врач Санкт-Петербургской клинической больницы Российской академии наук Олег Чагунава, смерть наступила 1 марта в 23:40.
В ноябре 88-летнего ученого госпитализировали в Москве в связи с ухудшением состояния здоровья. В конце декабря его выписали из больницы и направили в санаторий в Подмосковье.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, членом чьей партии был Алферов, пообещал, что КПРФ возьмет на себя вопросы по организации похорон академика.
Помощник президента РФ Андрей Фурсенко назвал академика личностью огромного масштаба. По его мнению, уход Алферова из жизни – невосполнимая утрата для науки. Он отметил, что академик существенным образом обеспечил развитие и авторитет российской науки в мире.
С 1991 до 2017 года Алферов занимал должность вице-президент РАН. Нобелевскую премию по физике он получил в 2000 году за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов.
Скончался лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов
С 2007 года он был председателем комиссии РАН по нанотехнологиям, с 2008 года – заместителем академика-секретаря Отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН.
С июня 2010 года стал сопредседателем консультативного научного совета Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий "Сколково". В честь ученого назван астероид 3884 в главном астероидном поясе.
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов считает нужным увековечить память Жореса Алферова в столице. По его словам, если такое предложение поступит от коллег академика по РАН, в Московской городской думе его поддержат.
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