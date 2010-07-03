В Мосгордуме хотят увековечить память Алферова в столице

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов считает нужным увековечить память Жореса Алферова в столице, сообщает Агентство "Москва".
По его словам, если такое предложение поступит от коллег академика по РАН, в Московской городской думе его поддержат. Герасимов назвал Алферова уникальным и потрясающим человеком.
"Понятно, что в Санкт-Петербурге наверняка, захотят увековечить его имя, но и Москва тоже должна это сделать", – сказал депутат.
Скончался лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов
Лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов умер 2 марта в Санкт-Петербурге. 15 марта академику должно было исполниться 89 лет.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, членом чьей партии был Алферов, пообещал, что КПРФ возьмет на себя вопросы по организации похорон академика.
В ноябре 2018 года Алферова госпитализировали в Москве с подозрением на инсульт. Ему стало плохо на заседании Российской академии наук. 30 ноября в РАН сообщили, что диагноз не подтвердился и у академика был гипертонический криз.
Помощник президента РФ Андрей Фурсенко назвал академика личностью огромного масштаба, передает "Интерфакс". По его мнению, уход Алферова из жизни – невосполнимая утрата для науки. Он отметил, что академик существенным образом обеспечил развитие и авторитет российской науки в мире.
С 1991 до 2017 года Алферов занимал должность вице-президент РАН. Нобелевскую премию по физике он получил в 2000 году за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов.
С 2007 года он был председателем комиссии РАН по нанотехнологиям, с 2008 года – заместителем академика-секретаря Отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН.
С июня 2010 года стал сопредседателем консультативного научного совета Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий "Сколково". В честь ученого назван астероид 3884 в главном астероидном поясе.
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