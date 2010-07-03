Собянин выразил соболезнования родным и близким Жореса Алферова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной нобелевского лауреата, академика РАН Жореса Алферова. Телеграмма размещена на официальном сайте мэра Москвы.

"Фундаментальные труды и уникальные открытия Жореса Ивановича Алферова в области физики имеют огромное прикладное значение, способствуют развитию IT-отрасли, наноэлектроники и многих других высокотехнологичных сфер экономики", – написал мэр столицы.

Также Собянин подчеркнул, что Алферов внес неоценимый вклад в приумножение традиций отечественной науки, популяризацию научных знаний.

Умер нобелевский лауреат по физике Жорес Алферов

Лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов скончался 2 марта в Санкт-Петербурге. 15 марта академику должно было исполниться 89 лет.

С 1991 до 2017 года Алферов занимал должность вице-президент РАН. Нобелевскую премию по физике он получил в 2000 году за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. С 2007 года он был председателем комиссии РАН по нанотехнологиям, с 2008 года – заместителем академика-секретаря Отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН.

Прощание с ученым пройдет в здании РАН на Университетской набережной, дом 5. По предварительной информации, прощание и похороны состоятся во вторник, 5 марта, на Комаровском кладбище в Санкт-Петербурге.