Актера Булдакова похоронят 8 апреля на Троекуровском кладбище

Фото: кадр из фильма "Утомленное солнце", режиссер Никита Орлов, Пак Сан Бок

Похороны умершего 3 апреля актера Алексея Булдакова состоятся 8 апреля на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичный департамент торговли и услуг.

Перед этим поклонники артиста смогут проститься с ним в Большом зале Дома кино. Церемония начнется в 11:00.

Булдаков скончался на 69-м году жизни в Монголии. Во сне у него оторвался тромб. После случившегося тело народного артиста России отправили на родину.

Известный актер родился в 1951 году в селе Макаровка Алтайского края. Окончил театральную студию при Павлодарском драматическом театре имени Чехова.

До 1976 года работал в театрах Павлодара, Томска и Рязани. Всенародную популярность Булдакову принесла роль генерала Иволгина в фильме "Особенности национальной охоты".

