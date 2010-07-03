Актер Панкратов-Черный поделился воспоминаниями об ушедшем Булдакове

Фото: ТАСС/Елизавета Клементьева

Советский и российский актер театра и кино Александр Панкратов-Черный в беседе с Москвой 24 выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста России Алексея Булдакова.

"Это мой близкий друг: мы с ним дружили много-много лет. Он мой земляк – тоже родом с Алтайского края. Это все, конечно, совершенно неожиданно. Он моложе меня, и вот такое несчастье. Мои соболезнования Люсе, его супруге. Это просто удар. Очень талантливый, добрый, широкий, разноплановый артист был, и добрый человек. Его очень уважали все коллеги", – рассказал он.

Панкратов-Черный добавил, что в последний раз общался с артистом несколько месяцев назад. Он также поделился, что Булдаков запомнился ему как человек, который "всегда с юмором ко всему относился".

"Он вообще юмор любил, анекдоты, пел прекрасно. У него такой низкий голос был, баритон, любил русские песни шуточные. Он такой зажигающий был человек, с ним всегда было весело в компаниях и на каких-то вечерах", – вспоминает Панкратов-Черный.



Александр Панкратов-Черный народный артист России, актер театра и кино Его зрители очень любили. Он всегда под овации выходил на сцену и уходил под овации. Очень жалко, что такого человека не стало.



Ранее стало известно, что актер Алексей Булдаков скончался ночью 3 апреля в Монголии, у него оторвался тромб. Ему было 68 лет. Прощание с народным артистом России, по предварительной информации, состоится в 7 апреля в московском Доме кино

Его тело доставят в Москву 4 апреля. В Улан-Батор Булдаков отправился отмечать день рождения лучших друзей. Концертный директор актера Ольга Кривенкова заявила, что он скончался во сне.

Алексей Булдаков родился в 1951 году в Макаровка Алтайского края. До 1981 года он работал в театрах Павлодара, Томска, Караганды, Рязани, в 1985–1992 годах – в Театре-студии при киностудии "Беларусьфильм".

В 1993 году артист переехал в Москву. В кинематографе дебютировал в 1982 году в фильме "Сквозь огонь". Популярность ему принесла роль в киноленте Александра Рогожкина "Особенности национальной охоты".

Ксения Руденко