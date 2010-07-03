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Концертный директор Булдакова рассказала о причине смерти актера

"Умер в окружении жены и друзей". Концертный директор Булдакова – о смерти артиста

культура утраты эксклюзив

15:10

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Фото: кадр из фильма "Утомлённое солнце", режиссер Никита Орлов, Пак Сан Бок

Концертный директор актера Алексея Булдакова Ольга Кривенкова в разговоре с Москвой 24 рассказала, при каких обстоятельствах умер артист.

"Да, это правда. Он скончался в 2 часа ночи 3 апреля, с ним были жена и двое друзей. Ему исполнилось 26 марта 68 лет, и он в связи с праздником поехал отмечать в Монголию. У него оторвался тромб. Он умер во сне", – рассказала она.

Кривенкова также добавила, что место и дата похорон Булдакова еще неизвестны.

"Нет, пока еще не знаем ничего. Занимаемся организацией транспортировки тела в Россию из Монголии", – заключила она.

Ранее в пресс-службе Гильдии актеров кино Союза кинематографистов рассказали о том, что Булдакова не стало. Народный артист скончался из-за острой сердечной недостаточности на фоне ишемической болезни сердца, сообщили в посольстве России в Монголии. Тело актера доставят в Москву 4 апреля.

Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года в селе Макаровка Алтайского края. До 1981 года он работал в театрах Павлодара, Томска, Караганды, Рязани.

В 1985–1992 годах он работал в Театре-студии при киностудии "Беларусьфильм". В 1993 году артист переехал в Москву. В кинематографе дебютировал в 1982 году в фильме "Сквозь огонь", после чего снялся в нескольких десятках кино и сериалов.

Большую известность Булдаков получил после фильма Александра Рогожкина "Особенности национальной охоты", где сыграл роль генерала Иволгина.

"Раскрывая тайны звёзд": Алексей Булдаков


Ксения Руденко

культура утраты эксклюзив

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