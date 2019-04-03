Алексей Булдаков скончался на 69-м году жизни

Скончался народный артист РФ Алексей Булдаков, сообщает ТАСС. Исполнителю главной роли в фильме "Особенности национальной охоты" было 68 лет.

По информации Гильдии актеров кино Союза кинематографистов РФ, во время гастролей в Монголии у актера оторвался тромб.

Его тело доставят в Москву 4 апреля. В Улан-Батор Булдаков отправился отмечать день рождения лучших друзей. Концертный директор актера Ольга Кривенкова заявила, что он скончался во сне.

Прощание с народным артистом России, по предварительной информации, состоится в 7 апреля в московском Доме кино, рассказала подруга семьи актера Татьяна Руднева.

Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года в селе Макаровка Алтайского края. До 1981 года он работал в театрах Павлодара, Томска, Караганды, Рязани.

В 1985–1992 годах он работал в Театре-студии при киностудии "Беларусьфильм". В 1993 году артист переехал в Москву. В кинематографе дебютировал в 1982 году в фильме "Сквозь огонь", после чего снялся в нескольких десятках кино и сериалов.

Большую известность Булдаков получил после фильма Александра Рогожкина "Особенности национальной охоты", где сыграл роль генерала Иволгина.