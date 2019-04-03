Прощание с Алексеем Булдаковым пройдет 7 апреля

Прощание с народным артистом России Алексеем Булдаковым, по предварительной информации, состоится в 7 апреля в московском Доме кино, рассказала подруга семьи актера Татьяна Руднева.
Актер скончался в Монголии, у него оторвался тромб.
"Мы сейчас в посольстве, решаем вопрос о возвращении тела Алексея Ивановича в Россию, оформляем все документы. Надеемся, что прощание пройдет в воскресенье в Доме кино", – цитирует Рудневу ТАСС.
Артисту было 68 лет. Его тело доставят в Москву 4 апреля. В Улан-Батор Булдаков отправился отмечать день рождения лучших друзей. Концертный директор актера Ольга Кривенкова заявила, что он скончался во сне.
Алексей Булдаков родился в 1951 году в Макаровка Алтайского края. До 1981 года он работал в театрах Павлодара, Томска, Караганды, Рязани, в 1985–1992 годах – в Театре-студии при киностудии "Беларусьфильм".
В 1993 году артист переехал в Москву. В кинематографе дебютировал в 1982 году в фильме "Сквозь огонь". Популярность ему принесла роль в киноленте Александра Рогожкина "Особенности национальной охоты".
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