Прощание с Алексеем Булдаковым пройдет 7 апреля

Фото: Кадр из фильма Парк Советского периода

Прощание с народным артистом России Алексеем Булдаковым, по предварительной информации, состоится в 7 апреля в московском Доме кино, рассказала подруга семьи актера Татьяна Руднева.

Актер скончался в Монголии, у него оторвался тромб.

"Мы сейчас в посольстве, решаем вопрос о возвращении тела Алексея Ивановича в Россию, оформляем все документы. Надеемся, что прощание пройдет в воскресенье в Доме кино", – цитирует Рудневу ТАСС.

Артисту было 68 лет. Его тело доставят в Москву 4 апреля. В Улан-Батор Булдаков отправился отмечать день рождения лучших друзей. Концертный директор актера Ольга Кривенкова заявила, что он скончался во сне.

Алексей Булдаков родился в 1951 году в Макаровка Алтайского края. До 1981 года он работал в театрах Павлодара, Томска, Караганды, Рязани, в 1985–1992 годах – в Театре-студии при киностудии "Беларусьфильм".

В 1993 году артист переехал в Москву. В кинематографе дебютировал в 1982 году в фильме "Сквозь огонь". Популярность ему принесла роль в киноленте Александра Рогожкина "Особенности национальной охоты".