Главные роли и "народные" фразы Алексея Булдакова

На 69-м году жизни скончался актер Алексей Булдаков. Он закончил театральную студию Павлодарского драматического театра имени Чехова в 1969 году, после около десяти лет играл в театре-студии при "Беларусьфильме". И только в 90-е началась его карьера большого артиста: на экраны вышел фильм "Особенности национальной охоты". В фильмографии Булдакова около сотни картин. Вспоминаем самые яркие работы и цитаты, ушедшие "в народ".

"Особенности национальной охоты" (1995) и "Особенности национальной рыбалки" (1998)

Кадр из фильма "Особенности национальной охоты". Режиссер: Александр Рогожкин

Самая известная роль Булдакова – генерал Иволгин, или просто Михалыч, который всей душой любил застолья, обожал попариться в русской бане и покурить. Его коронное – тосты, их столько, что можно гид составлять. Самые колоритные: "Ну, за встречу!", "Ну, за солидное мужское молчание!", "Ну, чтоб голова не трещала!". Если хотите повторить, не забудьте к любой фразе добавить междометие "Ну". Генерал Иволгин сделал из Булдакова актера национального масштаба. Этот образ обожали и гражданские, и военные. Ироничное сходство всех служивых с Иволгиным налицо, от того и смешно до колик. За такую достоверную игру в 1996 году Булдаков получил премию "Ника" за лучшую мужскую роль.

"Караул" (1989)

Кадр из фильма "Караул". Режиссер: Александр Рогожкин

Реалистичный фильм о тотальной дедовщине в армии. Вроде бы в кадре ничем не примечательные будни караульной роты ВВ, а на самом деле история про абсурд и чернуху мужской "школы жизни". Булдаков снова играет военного – прапорщика Паромова, начальника караула, которому плевать на все и всех. Его образ очень отталкивающий, актеру удалось вывести на экран посредственного офицера, думающего только о себе. А это не так просто, как играть весельчака в погонах (это мы про "Особенности национальной охоты"). Получился сюрреалистично документальный фильм о кровавых ужасах дедовщины.

"Чемоданы Тульса Люпера: От Сарка до конца" (2003)

Кадр из фильма "Чемоданы Тульса Люпера: От Сарка до конца". Режиссер: Питер Гринуэй

В иностранных фильмах Булдаков тоже появлялся: его приметил сам Питер Гринуэй и пригласил сняться в своем четвертом полнометражном фильме из серии "Чемоданы Тульса Люпера". Здесь актер снова в заюзанном амплуа – играет полковника Котчева. Но сам факт работы с Гринуэем уже о чем-то говорит.

"Лесник" (2011–2014)

Кадр из телесериала "Лесник"

Русский детектив с Олегом Штефанко и Алексеем Булдаковым в главных ролях. Они живут в маленькой деревушке в тайге, борются с браконьерами и незаконным предпринимательством. Против преступности в глубинке выступает бывший спецназовец Леонид Зубов (Штефанко), причем очень активно, а на подхвате – его друг детства и по совместительству охотник Глеб Сивый (Булдаков). Добавьте сюда еще любовные перипетии, и получится детектив в лучших традициях запутанного русского сериала.

"Ширли-мырли" (1995)

Кадр из фильма "Ширли-мырли" . Режиссер Владимир Меньшов

Маленькая роль, но ее невозможно пропустить, ведь это "Ширли-мырли" Меньшова. Актер сыграл командира самолета, на котором перевозили тот самый роковой алмаз. Мини-эпизод, но в любом случае – приятно.