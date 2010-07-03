Названа причина смерти Алексея Булдакова

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Народный артист РФ Алексей Булдаков скончался из-за острой сердечной недостаточности на фоне ишемической болезни сердца. Об этом сообщает посольство России в Монголии.

Актер умер в ночь со 2 на 3 апреля в Улан-Баторе в возрасте 68 лет. В посольстве выразили соболезнования родным и близким Булдакова.

В Гильдии актеров кино Союза кинематографистов РФ передавали, что во время гастролей у актера оторвался тромб.

Подруга актера Татьяна Руднева рассказала ТАСС, что в Улан-Батор он отправился отмечать день рождения лучших друзей. Артист ушел из жизни в два часа ночи, во сне, уточнила она.

Тело Булдакова доставят в Москву завтра, сообщили радиостанции "Говорит Москва" в Гильдии актеров кино Союза кинематографистов РФ.

Алексей Булдаков родился в 1951 году в селе Макаровка Алтайского края. До 1981 года он работал в театрах Павлодара, Томска, Караганды, Рязани, в 1985–1992 годах – в Театре-студии при киностудии "Беларусьфильм".

В 1993 году артист переехал в Москву. В кинематографе дебютировал в 1982 году в фильме "Сквозь огонь". Большую известность ему принесла роль в киноленте Александра Рогожкина "Особенности национальной охоты".