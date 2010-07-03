Тело Алексея Булдакова отправили в Россию

Фото: ТАСС/Коробейников Дмитрий

Тело народного артиста России Алексея Булдакова, который умер в ночь на 3 апреля в Монголии, уже отправили в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Улан-Баторе.

Ранее в посольстве сообщили, что артист умер из-за острой сердечной недостаточности на фоне ишемической болезни сердца. Прощание с Булдаковым, по предварительной информации, состоится в 7 апреля в московском Доме кино.

Булдакову было 68 лет. Его тело доставят в Москву 4 апреля. В Улан-Батор актер отправился отмечать день рождения друзей. Его концертный директор рассказала, что артист умер во сне.

Алексей Булдаков родился в 1951 году в Макаровка Алтайского края. До 1981 года работал в театрах Павлодара, Томска, Караганды, Рязани, в 1985–1992 годах – в Театре-студии при киностудии "Беларусьфильм". В 1993 году переехал в Москву. В кино дебютировал в 1982 году, появившись в фильме "Сквозь огонь". Популярность ему принесла роль в картине "Особенности национальной охоты".