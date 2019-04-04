Прощание с актером Алексеем Булдаковым пройдет 8 апреля

Прощание с народным артистом России Алексеем Булдаковым пройдет в Доме кино 8 апреля, сообщили в Гильдии актеров кино.
Кладбище, на котором его похоронят, пока не определено, передает РИА Новости. Союз кинематографистов просит похоронить актера на Троекуровском кладбище.
Его тело доставили в Москву, отметила представитель артиста Ольга Кривенкова. По ее словам, сейчас оно в морге, идут приготовления к похоронам.
Булдаков скончался в ночь на 3 апреля в возрасте 68 лет в Улан-Баторе. В Монголию он поехал отмечать день рождения друзей.
Концертный директор артиста рассказала, что он умер во сне. Причиной смерти называют оторвавшийся тромб.
Алексей Булдаков родился в 1951 году в Алтайском крае. До 1981 года работал в театрах Павлодара, Томска, Караганды, Рязани, в 1985–1992 годах – в Театре-студии при киностудии "Беларусьфильм". В 1993 году переехал в Москву.
В кино дебютировал в 1982 году, появившись в фильме "Сквозь огонь". Популярность ему принесла роль в картине "Особенности национальной охоты".
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