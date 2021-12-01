Прощание с Александром Градским. Прямой эфир

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Александр Градский скончался в ночь с 27 на 28 ноября в возрасте 72 лет. Ранее он был госпитализирован с инсультом.
Слова соболезнования родным и близким артиста выразили Владимир Путин и Сергей Собянин. Мэр также отметил, что Александр Борисович был для многих отечественных музыкантов настоящим учителем, на его музыке выросло несколько поколений слушателей, а его театр можно назвать одной из культурных точек притяжения в столице.
Александр Градский является автором большого количества песен и музыки более чем к 40 художественным фильмам. Он написал несколько рок-опер ("Мастер и Маргарита") и рок-балетов ("Человек", "Распутин" и "Еврейская баллада"). Градского принято считать одним из основоположников русского рока. Артист участвовал в организации первого официального московского рок-фестиваля "Рок-панорама" в 1986 году.
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