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Культура

10:46

Прощание с Александром Градским. Прямой эфир

утраты культура Москва онлайн


В московском театре "Градский Холл" проходит церемония прощания с певцом, композитором и народным артистом РФ Александром Градским. Журналистов внутрь не пускают. В здание театра проходят родственники, коллеги и ученики артиста. Градского похоронят на Ваганьковском кладбище.

Александр Градский скончался в ночь с 27 на 28 ноября в возрасте 72 лет. Ранее он был госпитализирован с инсультом.

Слова соболезнования родным и близким артиста выразили Владимир Путин и Сергей Собянин. Мэр также отметил, что Александр Борисович был для многих отечественных музыкантов настоящим учителем, на его музыке выросло несколько поколений слушателей, а его театр можно назвать одной из культурных точек притяжения в столице.

Александр Градский является автором большого количества песен и музыки более чем к 40 художественным фильмам. Он написал несколько рок-опер ("Мастер и Маргарита") и рок-балетов ("Человек", "Распутин" и "Еврейская баллада"). Градского принято считать одним из основоположников русского рока. Артист участвовал в организации первого официального московского рок-фестиваля "Рок-панорама" в 1986 году.

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