Путин выразил соболезнования в связи со смертью Градского

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Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Александра Градского, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Певец и композитор Александр Градский скончался в возрасте 72 лет в ночь с 27 на 28 ноября. Ранее его госпитализировали с подозрением на инсульт. По некоторым данным, причиной его смерти стал инфаркт головного мозга.

Композитор родился в 1949 году в Копейске Челябинской области. Он окончил Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных по классу вокала, а в середине 70-х учился в Московской консерватории по классу композиции.

В 1999 году Градский получил звание народного артиста России. Последние несколько лет певец и композитор был одним из наставников музыкального телешоу "Голос".

