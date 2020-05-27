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Общество

12:26

Россиянам рассказали, когда можно будет отдохнуть за границей

туризм общество за рубежом

Фото: Claudio Furlan/LaPresse via AP

Директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что пока россияне смогут отдохнуть только в РФ, но в дальнейшем могут открыться и зарубежные направления. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, часть регулярных рейсов летом могут восстановить, но перспективы чартеров пока неизвестны.

"По нашей предварительной информации, до сентября не стоит ожидать снятия запретов на продажу туров из России за рубеж", – заявила Ломидзе.

Туристический сезон готовятся возобновить в Испании и Греции с 1 июля, в то время как Хорватия будет принимать гостей уже с 15 июня. Активность в данном направлении также проявляют в Турции и ряде других стран, например в Черногории.

Как напомнила Ломидзе, с 1 июня туристы смогут выезжать в санатории России – в Сочи и иные курорты Краснодарского края. При этом послабление распространяется только на учреждения с медицинской лицензией. При себе в поездке надо будет иметь справку об отсутствии коронавируса и контактов с заболевшими.

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