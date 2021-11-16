Отсрочку исполнения обязательств по несостоявшимся турам могут продлить – Ростуризм

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Отсрочку исполнения туроператорами обязательств по несостоявшимся из-за пандемии коронавируса турам могут продлить. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Ростуризма Елену Лысенкову.

"Он сложный (вопрос отсрочки. – Прим. ред.), но при этом мы понимаем, что с учетом действующих ограничений ковидных, с учетом того, как выстроена вся структура сравнимого решения данного вопроса в других отраслях, связанных с туризмом, <...> она говорит о том, что такие решения сложные, видимо, будет необходимо все-таки рассмотреть и принять", – сказала Лысенкова в ходе заседания президиума общественного совета при Ростуризме в Общественной палате РФ.

По словам председателя общественного совета при ведомстве Дмитрия Давыденко, если правительство не продлит прошлогоднее постановление, согласно которому клиенты могли вернуть деньги за отмененные туры или перенести поездку до конца 2021 года, в первую очередь пострадают малые и средние компании туристической отрасли.

В начале сентября текущего года глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что российские туроператоры сократили объем долгов перед туристами с 44 до 7 миллиардов рублей. По ее словам, темпы исполнения обязательств невелики из-за закрытия ряда стран на фоне пандемии, однако она выразила надежду, что все долги будут возмещены по мере открытия границ.

