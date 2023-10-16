Эксперт заявил, что особых потерь для организованного туризма в Израиль нет

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в разговоре с RT объяснил, как ситуация на Ближнем Востоке отразилась на туристических потоках в Израиль и Египет из России.

По его словам, на фоне всего случившегося особых потерь для организованного туризма в Израиль нет. На данном направлении именно в этот период не было потенциала, добавил он.

Говоря о туристических поездках в Египет, Барзыкин отметил, что отказов от бронирований не было, ведь схема пролета минует Израиль. По его словам, в эту страну операторы формируют организованные туры. Египет входит в пятерку выездных направлений в осенне-зимний период, так что туристический сегмент в стране не пострадал.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия занимается вопросом вывоза россиян из зоны палестино-израильского конфликта. При этом он подчеркнул, что в данный момент сохраняется угроза начала наземной операции в секторе Газа.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение предполагает в том числе начало крупных военных операций.

16 октября Израиль анонсировал гуманитарное прекращение огня для сектора Газа. В этот промежуток времени некоторым жителям Газы разрешат уехать в Египет через КПП "Рафах". Также в Газу допустят гумпомощь. Однако канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что режим прекращения огня в секторе Газа не действует.



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