Shot: россияне остались без алкоголя в египетских отелях из-за саммита по Газе

Фото: depositphotos/Irochka

Российские туристы, отдыхающие в Египте, остались без алкоголя из-за саммита по Газе, сообщает телеграм-канал Shot.

По данным журналистов, 13 и 14 октября в отелях Шарм-эш-Шейха приостановили подачу крепких алкогольных напитков. Под запрет подпали виски, шампанское и алкогольные коктейли. Гостям предлагают только местное пиво, которое, как рассказал источник, не пользуется популярностью у российских туристов.

Были введены и другие ограничения. В частности, гиды рекомендовали отдыхающим не покидать территорию отелей, поскольку на улицах усилено патрулирование военными и полицией.

Также под временным запретом оказались морские прогулки и экскурсии в старый город Шарм-эш-Шейх. При этом многие туроператоры, как сообщает телеграм-канал, отказываются возвращать деньги за отмененные экскурсии, предлагая перенести их на более поздние даты.

В ночь на 9 октября Израиль и ХАМАС договорились о первых пунктах мирного плана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. 13 октября в египетском городе Шарм-эш-Шейх состоялся "саммит мира" по случаю заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Его председателями стали лидер Египта и президент США Дональд Трамп.

В ходе встречи главы Египта, Катара, США и Турции подписали итоговое соглашение о прекращении огня в Газе. Трамп назвал это событие "очень важным" для мировой истории.

После саммита американский лидер объявил, что конфликт в секторе Газа завершен. По его словам, новая администрация в Газе приступит к работе очень быстро.