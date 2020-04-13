Подведены итоги онлайн-интенсива правительства Москвы для туротрасли

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Подведены итоги антикризисного онлайн-интенсива правительства Москвы для туротрасли, который проходил с 6 по 10 апреля. Об этом сообщает столичный комитет по туризму.
По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, за пять дней провели 25 бесплатных вебинаров с участием 28 экспертов.
"Среди тех, кто присоединился к онлайн-интенсиву, – более 4 тысяч специалистов турагентств и туроператоров из России и СНГ, несколько сотен сотрудников отелей и авиакомпаний. А кроме того, участниками стали представители региональных администраций и туристических офисов других стран", – рассказала Сергунина.
Выступления экспертов разделили на блоки. Участники могли получить рекомендации в области юриспруденции, узнать о перспективах восстановления туристического рынка, борьбе с кризисом, работе с социальными сетями и другое. В общей сложности вебинары посмотрели более 30 тысяч раз.
Среди экспертов были представители столичного комитета по туризму.
Онлайн-интенсив позитивно оценило профессиональное сообщество. Участники отметили его продуктивность и содержательность в определении возможных перспектив развития отрасли.
Из-за угрозы распространения коронавируса многие учреждения Москвы временно закрылись. Музеи, театры, библиотеки и культурные центры подготовили онлайн-программы.
29 марта Сергей Собянин выпустил указ о дополнительных мерах по предотвращению пандемии COVID-19 в Москве. В частности, столичные жители не могут покидать дома, за исключением особых случаев, прописанных в указе. Также москвичей обязали соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.
10 апреля мэр заявил, что для поездок по Москве и области на личном и общественном транспорте введут пропуска. Начать их оформление можно будет с понедельника, 13 апреля. Со среды, 15 апреля, их наличие для поездок станет обязательным.
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