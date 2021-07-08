В АТОР рассказали, когда на египетские курорты могут полететь первые чартеры

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин рассказал Москве 24, когда на египетские курорты полетят первые чартеры и поедут ли туда массово отдыхать российские туристы.

Ранее Владимир Путин отменил принятый в 2015 году указ, запрещающий полеты чартеров на курорты Египта. Также президент разрешил туроператорам и турагентам продавать туда туры.

По словам Горина, перед возобновлением сообщения с египетскими курортами авиационные власти стран должны обсудить все детали и определиться с квотами на полеты. Обычно период подготовки занимает 2–3 недели, заявил эксперт.

"Российские туристы, конечно, поедут. Это будет хорошее дополнение к Турции, доступное и комфортное, безопасное и вполне бюджетное", – отметил Горин.





Дмитрий Горин вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Российским туристам нужен всего-лишь отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации "Спутником V". В аэропорту Хургады нужно заплатить сбор в 25 долларов, Шарм-эль-Шейх принимает без сбора.

Собеседник Москвы 24 добавил, что стоимость путевок, вероятно, не будет очень высокой. Цена на туры останется примерно такой же, как и до закрытия полетов, но с корректировкой на курс доллара, объяснил он.

"Тогда курс был 60 рублей за доллар, а сейчас доллар стоит 75. Все-таки с 2015 года направление было закрыто. Самое главное преимущество в том, что теперь можно будет летать напрямую в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, а не через Каир, без долгого трансфера на курорты", – заключил Горин.

В свою очередь, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что для российских туристов на египетских курортах стоимость недели в отеле категории "3 звезды" может составить 300–500 долларов на человека.

Запрет на поездки в Египет был введен в 2015 году после авиакатастрофы над Синайским полуостровом. Тогда совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург лайнер Airbus A321 компании "Когалымавиа" пропал с радаров через 30 минут после взлета. Вскоре он начал стремительно терять высоту и столкнулся с землей. В результате трагедии погибли 224 человека.

Позже в ФСБ катастрофу признали терактом: эксперты нашли среди обломков и в багаже следы взрывчатки – бомба сработала во время полета.