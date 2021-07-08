В АТОР прокомментировали снятие запрета на чартерные полеты в Египет

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе считает, что для россиян цены на курортах Египта в долларах не изменятся. По ее мнению, неделя в отеле "три звезды" может стоить 300–500 долларов на человека.
"Думаем, что цены вряд ли изменятся в долларах. Ожидаем, что неделя в отеле "три звезды" на человека будет стоить 300–500 долларов", – сказала она.
Ломидзе также добавила, что чартерные рейсы в Египет могут быть организованы уже в июле, в течение двух недель расписание сформируется. Она отметила, что данная новость, которую ждали много лет, является очень отрадной для туризма.
"Чартерные программы, мне кажется, начнут формировать уже сегодня. Думаю, что в течение ближайшей недели-двух можно будет говорить о сформированном расписании рейсов. Я думаю, уже в июле можно будет вылететь чартерными рейсами в Египет", – сказала она.
Ранее Владимир Путин отменил принятый в 2015 году указ, согласно которому был введен запрет на полеты чартерных рейсов на курорты Египта. Документ признан "утратившим силу".
Запрет на поездки в Египет был введен в 2015 году после авиакатастрофы над Синайским полуостровом. Диспетчеры потеряли связь с лайнером Airbus A321 компании "Когалымавиа", который вскоре разбился. По данным ФСБ, причиной катастрофы стал теракт.
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