В Ростуризме рассказали, что в самоизоляции на Кубе остаются 4 туриста

Фото: ТАСС/EPA/Ernesto Mastrascusa
Четыре туриста из России остаются на самоизоляции на Кубе, так как их повторные тесты на коронавирус оказались положительными. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Из 192 российских туристов, которые по прилете на Кубу были отправлены на самоизоляцию, 188 человек, получивших отрицательный результат повторного ПЦР-теста, уже продолжают свой отдых. На самоизоляции остаются 4 туриста, у которых повторный ПЦР-тест положительный", – приводит слова Догузовой ТАСС.
Руководитель Ростуризма также поблагодарила министра туризма Кубы Хуана Карлоса Гарсиа Гранду, который быстро откликнулся на просьбу российского ведомства разобраться в ситуации.
Она подчеркнула, что теперь важно не допустить подобного в будущем.
5 июля свыше 150 российских туристов с диагностированным COVID-19 изолировали на Кубе. Как заявил министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранде, причиной массовой изоляции прибывающих на остров россиян стало усиление контроля из-за распространения "индийского" штамма коронавируса.
Накануне генеральный консул РФ в Гаване Нана Мгеладзе рассказала, что с 228 российских туристов, изолированных на Кубе с 30 июня по 4 июля, сняли карантинные ограничения по результатам экспресс-тестов на COVID-19.
В РСТ заявили, что инцидент с россиянами на Кубе может подорвать турпоток из России в страну. Туроператоры отмечают, что их клиенты боятся попасть в похожую ситуацию.
С большинства российских туристов на Кубе сняли карантинные ограничения
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