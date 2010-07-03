В АТОР назвали маловероятным нахождение туристов из РФ на Суматре

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе назвала маловероятным нахождение клиентов российских туроператоров на острове Суматра, у берегов которого произошло землетрясение. Об этом пишет Агентство "Москва".

По словам Ломидзе, АТОР не располагает точными данными о количестве россиян на острове, но предполагает, что речь может идти только о самостоятельных туристах и "их там очень мало".

В настоящее время туроператоры выясняют информацию о российских гражданах на острове.

Ранее сообщалось, что у берегов индонезийского острова Суматра произошло землетрясение магнитудой 7,1. На острове Ява началась эвакуация. Точных данных о масштабах разрушений и количестве пострадавших в настоящий момент нет.