В аэропортах Москвы массово задержали и отменили около 150 рейсов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В московских аэропортах утром 31 августа задержали и отменили около 150 рейсов. Об этом сказано в сервисе "Яндекс Расписания".

По информации сервиса, в аэропорту Внуково задержали 49 рейсов и три отменили, в аэропорту Домодедово задержали 76 рейсов и еще 11 отменено, а в Шереметьево задержали пять рейсов.

Утром 31 августа Сергей Собянин сообщал, что ПВО уничтожили беспилотник в Воскресенском районе Подмосковья, он летел по направлению к Москве. По предварительным данным, в результате произошедшего пострадавших и разрушений нет.

Позже Минобороны РФ подтвердило произошедшее, добавив, что российским средствам ПВО удалось уничтожить украинский беспилотник самолетного типа.

Аэропорт Внуково и Домодедово ввели ограничения на полеты для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей. Часть рейсов была перенаправлена в другие аэропорты. Около 09:00 все ограничения были сняты.

Аэропорт Домодедово изменил нумерацию входов в аэровокзал