Во Внуково ограничили полеты и перенаправили часть рейсов в другие аэропорты

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Московский аэропорт Внуково ввел ограничения на полеты для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей, с 05:21 утра часть рейсов была перенаправлена в другие аэропорты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

"По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", – заявили представители воздушной гавани.

Отмечается, что число задержанных рейсов в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево составило 59, об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Расписание".

Ранее сообщалось о задержке рейсов в столичных аэропортах Домодедово и Шереметьево. Согласно данным Яндекс. Расписания, в Домодедово было задержано 46 рейсов, два отменены, в Шереметьево – задержка восьми рейсов.

Утром 31 августа Сергей Собянин сообщал, что ПВО уничтожили беспилотник в Воскресенском районе Подмосковья, он летел по направлению к Москве. По предварительным данным, в результате произошедшего пострадавших и разрушений нет.

Позже Минобороны РФ подтвердило произошедшее, добавив, что российским средствам ПВО удалось уничтожить украинский беспилотник самолетного типа.



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