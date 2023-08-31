Аэропорты Внуково и Домодедово возобновили работу в штатном режиме

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Московский аэропорт Внуково продолжил работу в штатном режиме, все ограничения были сняты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей воздушной гавани.

"В 09:02 по московскому времени были сняты все ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме", – заявили в пресс-службе.

О начале работы в штатном режиме также сообщил московский аэропорт Домодедово. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что петербургский аэропорт Пулково принял семь самолетов в связи с закрытием столичных аэропортов в качестве запасного аэродрома. В пресс-службе управляющей компании Пулково "Воздушные ворота северной столицы", утром 31 августа в воздушную гавань прибыли рейс Turkish Airlines Стамбул – Внуково, рейс "Победы" Пермь – Внуково, а также вернулся рейс авиакомпании "Глобус", следовавший из Санкт-Петербурга в Москву,

"Аэропорт готовится принять рейсы авиакомпании Utair Красноярск – Внуково, Emirates Дубай – Домодедово, Uzbekistan Airways Ташкент – Домодедово и Azur air Шарм-эш-Шейх – Внуково", – рассказали в пресс-службе.

Часть рейсов также принял международный аэропорт Казани, туда прилетело восемь самолетов, заявил пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.

"В период с 07:00 до 08:20 по московскому времени 31 августа международный аэропорт Казань имени Г. Тукая в связи с введенным временным режимом работы аэропорта Домодедово принял на запасной аэродром восемь рейсов", – отметил он.

Пресс-секретарь воздушной гавани добавил, что в Казани приземлились рейсы из Кургана, Абакана, Екатеринбурга, Кемерова, Новосибирска, Ургенча и два рейса из Омска. На данный момент все судна заправляются топливом.

Ранее сообщалось, что утром 31 августа в столичных аэропортах были задержаны более 100 рейсов и 3 отменены. Таким образом, во Внуково задержали 31 рейс и три отменили, в Домодедово задержали 62 рейса и два отменили, в Шереметьево задержали шесть рейсов.

В этот же день Сергей Собянин сообщал, что российские ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат в Воскресенском районе Подмосковья, он летел по направлению к Москве. Согласно предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал, разрушений нет.

Позже Минобороны РФ подтвердило произошедшее, добавив, что российским средствам ПВО удалось уничтожить украинский беспилотник самолетного типа.



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