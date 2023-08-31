Более 40 самолетов направили на запасные аэропорты из-за ограничений в Москве

Фото: 123RF/bombaert

Более 40 самолетов направили на запасные аэропорты из-за ограничения использования воздушного пространства в Москве, сообщает пресс-служба Росавиации.

В качестве запасных использовали столичный аэропорт Шереметьево, а также авиаузлы в Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Ярославле и Нижнем Новгороде. В ближайшее время пассажиров этих рейсов доставят в аэропорты назначения.

Ранее стало известно, что аэропорт Внуково и Домодедово ввели ограничения на полеты для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей. Часть рейсов была перенаправлена в другие аэропорты. Около 09:00 все ограничения были сняты.

Утром 31 августа Сергей Собянин сообщал, что ПВО уничтожили беспилотник в Воскресенском районе Подмосковья, он летел по направлению к Москве. По предварительным данным, в результате произошедшего пострадавших и разрушений нет.

Позже Минобороны РФ подтвердило произошедшее, добавив, что российским средствам ПВО удалось уничтожить украинский беспилотник самолетного типа.



В Кремле прокомментировали атаку на аэропорт в Пскове