Новости

Новости

30 ноября, 14:21

Транспорт

Паром Seabridge может возобновить перевозки между Трабзоном и Сочи с 8 декабря

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Паром Seabridge готовится возобновить регулярные перевозки между турецким Трабзоном и Сочи с 8 декабря. Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей (ЧСПП) Сергей Туркменян.

По его словам, перевозки дважды в неделю должны возобновиться после достижения взаимопонимания между министерствами транспорта и иностранных дел России и Турции, согласия руководства Росморречфлота и уполномоченных органов.

Туркменян добавил, что билеты на первый рейс можно приобрести с большой скидкой. Они продаются в кассах паромной линии в Сочи и Трабзоне.

Паром Seabridge выполнял первый за 14 лет рейс по маршруту Трабзон – Сочи. Он прибыл к российскому порту 6 ноября, но не смог высадить 20 пассажиров, включая 18 россиян.

В результате чего судно простояло в ожидании почти трое суток и вернулось в Трабзон. Стало известно, что паром не смог получить разрешение ФСБ на швартовку.

В администрации Краснодарского края назвали запуск парома преждевременным. Там сообщили, что позиция кубанских властей относительно ситуации с Seabridge осталась неизменной, так как вопросы обеспечения безопасности при возобновлении сообщения не были решены.

Паром Seabridge вернулся в турецкий порт

транспорт

