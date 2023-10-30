Часть рейсов в Махачкалу и обратно отменили и перенесли из-за ситуации в аэропорту

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Некоторые российские авиакомпании решили перенести и отменить часть рейсов в Махачкалу и обратно, аэропорт которой закрыт до 31 октября. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время изменения в расписание внесли 4 из 12 летающих в Дагестан авиакомпаний – "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", Smartavia и Red Wings.

Самолеты компании "Аэрофлот" будут выполнять рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Грозный вместо Махачкалы. "Уральские авиалинии" перенесли два рейса из Екатеринбурга и Москвы на сутки.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта в Махачкале, всего были отменены 20 рейсов, из которых 10 – на прилет и 10 – на вылет. Помимо этого, аэропорт закрыт до 03:00 (по московскому времени) 31 октября.

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы начались беспорядки после приземления регулярного рейса из Израиля. В международный терминал аэропорта ворвалась толпа в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива. Отмечалось, что она скандировала антиизраильские лозунги.

В свою очередь, Росавиация решила закрыть аэропорт на прилет и вылет самолетов до нормализации ситуации. По факту беспорядков заведено уголовное дело. Глава региона Сергей Меликов заявил, что все нарушители понесут за данный инцидент ответственность.

Региональные правоохранительные органы зафиксировали более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них задержаны. По данным МВД, специалисты продолжат выявлять всех причастных к беспорядкам.

По данным Минздрава республики, в результате беспорядков пострадали более 20 человек. При этом раненые есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц.



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