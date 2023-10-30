Фото: ТАСС/Рамазан Рашидов

Беспорядками в аэропорту Махачкалы "оперировали" с территории Украины, заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

При этом он отметил, что поддержку участникам беспорядков, скорее всего, оказывали и те, кому социально-экономические преобразования в Дагестане не выгодны

Глава региона пояснил, что эти преобразования лишают этих людей того незаконного заработка, на которых они создавали условия именно для себя на протяжении многих лет.

"Я бы хотел здесь сказать о цинизме и предательстве, потому что вчерашняя акция это нож в спину нашим военнослужащим, которые сегодня защищают всю нашу страну в зоне СВО. Получается, одни борются с нашим врагом, а те, кто вышел на так называемую протестную акцию, играли за врага. Это можно назвать только предательством", – приводит его слова РИА Новости.

Он добавил, что после акций протеста в аэропорту возбуждены уголовные дела. Меликов подчеркнул, что многие факты правонарушений были зафиксированы камерами видео- и фотонаблюдения, поэтому от ответственности никто не уйдет.

Ранее правоохранительные органы зафиксировали более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них задержаны. В МВД сообщили, что из-за беспорядков получили травмы девять полицейских, а двое из них были отправлены в больницу.

Полиция продолжит выявлять всех причастных. В настоящее время аэропорт полностью находится под контролем органов правопорядка.

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы начались беспорядки после того, как в авиагавани приземлился регулярный рейс из Израиля. В международный терминал аэропорта ворвалась толпа в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива. Отмечалось, что она скандировала антиизраильские лозунги.

В Росавиации приняли решение закрыть аэропорт на прилет и вылет самолетов. По факту беспорядков было возбуждено уголовное дело. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал беспорядки в аэропорту Махачкалы грубым нарушением закона.

По данным Минздрава республики, в результате беспорядков пострадали более 20 человек. При этом раненые есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц.