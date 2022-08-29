Пассажирские ж/д перевозки в Калининградскую область с 1 сентября не прекратятся – власти

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Пассажирское железнодорожное сообщение между Калининградской областью и основной территорией России не будет остановлено с 1 сентября, несмотря на решение литовского "Шауляй банка" прекратить проведение операций с РФ. Об этом сообщил глава региона Антон Алиханов в ходе прямого эфира в соцсети "ВКонтакте".

"Что касается транзита физлиц, с руководством РЖД, с Олегом Валентиновичем Белозеровым мы этот вопрос обсудили. Найдено тоже ими решение, и транзит не пострадает железнодорожный", – сказал он, отвечая на вопрос подписчика.

Ранее посол России в Литве Сергей Рябоконь сообщил, что обслуживающий весь транзит в Калининградскую область литовский Шяуляй банк с 1 сентября прекратит проведение банковских операций с РФ. Он отметил, что данный шаг является вторым ударом по железнодорожному транзиту в регион.

15 августа Шяуляй-банк прекратил осуществление операций в рублях.

В июне Литва уведомила Калининград о прекращении железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории РФ. Речь шла о товарах, подпадающих под антироссийские санкции.

13 июля Еврокомиссия опубликовала разъяснение, согласно которому железнодорожный транзит в Калининград все же разрешен, но с соблюдением некоторых условий. Позже стало известно, что с 22 июля Литовские железные дороги возобновили транзит товаров из России в Калининград.

