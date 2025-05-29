Временные ограничения введены в аэропорту Калуги

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Временные ограничения на работу введены в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.

Ночью в четверг, 29 мая, были введены подобные ограничения в столичном аэропорту Внуково. Однако вскоре они были отменены. Аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.

При этом в среду, 28 мая, из-за ограничений в столичных авиагаванях Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский были отменены 62 рейса и задержаны более чем на два часа 52 самолета. Несколько позже расписание рейсов в аэропортах Московского региона было стабилизировано.