Метрополитен выпустит проездные к юбилеям русских писателей

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Московский метрополитен выпустит лимитированные проездные билеты, посвященные юбилеям русских писателей, сообщил глава департамента культуры Александр Кибовский.

По его словам, выпуск проездных приурочен к книжному фестивалю "Красная площадь". "Конечно, приятно, что в этот праздник будут вовлечены все наши москвичи, потому что вместе с Московским метрополитеном с начала фестиваля мы начинаем реализацию карт на проезд в общественном транспорте Москвы", – цитирует его Агентство "Москва".

Он уточнил, что проездные будут посвящены юбилеям Николая Гоголя, Александра Пушкина и Михаила Лермонтова. Кроме того, вышла карта "Тройка", посвященная столичным библиотекам.

Фестиваль "Красная площадь" будет проходить в столице с 1 по 6 июня. Для гостей подготовили мероприятия, связанные с 250-летием Ивана Крылова, 220-летием Александра Пушкина, 210-летием Николая Гоголя и 100-летием Даниила Гранина.

Книжные ряды и шатры развернутся на Красной площади. Там же пройдет около 750 событий, среди них более 190 познавательных мероприятий для детей.

В прошлом году на фестивале были представлены около 50 российских регионов, среди которых Ставропольский и Камчатский края, Крым и Сахалинская область. Также проходили встречи с писателями и поэтами, открытые чтения. Издательства представили новые книги. Театры и музыкальные коллективы показали различные постановки и программы.