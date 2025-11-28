Движение транспорта возобновлено в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение транспорта открыли в центре Москвы после вводимых ограничений. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Автомобилисты вновь могут проехать по Кремлевской и Москворецкой набережным, а также по Боровицкой площади, улице Знаменке, проспекту Вернадского и Тверской улице.

Движение в центре столицы перекрывали 28 ноября дважды. Меры действовали утром и вечером.

Ранее на участках улицы Плющева ввели ограничение на движение. Водители не могут воспользоваться одной или двумя полосами в зависимости от даты и времени. Ограничения продлятся до 30 января 2026 года из-за инженерных работ.

Схожие меры действуют и в районе Причального проезда. До 28 февраля автовладельцы не могут воспользоваться одной-двумя полосами на Причальном проезде, улице 3-й Магистральной и Шелепихинском шоссе.

