Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 ноября, 18:59

Транспорт

Движение транспорта возобновлено в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение транспорта открыли в центре Москвы после вводимых ограничений. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Автомобилисты вновь могут проехать по Кремлевской и Москворецкой набережным, а также по Боровицкой площади, улице Знаменке, проспекту Вернадского и Тверской улице.

Движение в центре столицы перекрывали 28 ноября дважды. Меры действовали утром и вечером.

Ранее на участках улицы Плющева ввели ограничение на движение. Водители не могут воспользоваться одной или двумя полосами в зависимости от даты и времени. Ограничения продлятся до 30 января 2026 года из-за инженерных работ.

Схожие меры действуют и в районе Причального проезда. До 28 февраля автовладельцы не могут воспользоваться одной-двумя полосами на Причальном проезде, улице 3-й Магистральной и Шелепихинском шоссе.

Читайте также


транспортгород

Главное

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Читать
закрыть

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика