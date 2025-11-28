Форма поиска по сайту

28 ноября, 15:12

Движение снова закрыли на Тверской улице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта снова временно закрыто на Тверской улице в Москве, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Кроме того, проехать нельзя по Большому Каменному мосту и Кремлевской набережной. Водителей призвали быть внимательными при построении маршрута.

В пятницу, 28 ноября, на Тверской улице уже было закрыто движение. Автомобилистам рекомендовали объезжать этот участок по улице Петровке.

До этого москвичей и гостей города предупреждали о планируемых ограничениях на улице Гарибальди. Уточнялось, что с 1 по 10 декабря будет перекрыта одна из дорожных полос в районе дома 58, корпуса 1, по улице Новочеремушкинской.

Также на этом участке временно запретят парковку. Ограничения связаны с проведением строительных работ.

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 28 ноября

