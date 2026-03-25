Новости

25 марта, 06:20

Общество

Переменная облачность и до 15 градусов тепла ожидаются в Москве 25 марта

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Переменная облачность без осадков ожидается в столице в среду, 25 марта. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 13 до 15 градусов тепла, по области – от 10 до 15 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до минус 3 градусов, а в Подмосковье – до минус 6 градусов.

До конца марта в Москве дождей не ожидается. По словам синоптиков, над средней полосой Европейской части России уже долгое время преобладает зона высокого давления. Атмосферная ситуация устойчива и вряд ли изменится до конца месяца.

Снег полностью сойдет в Москве до конца текущей недели, 29 марта. При этом влага от таяния снега останется в почве, что послужит залогом хорошего урожая, отметили специалисты.

Снег в Москве может полностью растаять до конца текущей недели

