25 марта, 06:20Общество
Переменная облачность и до 15 градусов тепла ожидаются в Москве 25 марта
Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок
Переменная облачность без осадков ожидается в столице в среду, 25 марта. Об этом информирует Гидрометцентр России.
По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 13 до 15 градусов тепла, по области – от 10 до 15 градусов.
Южный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.
Ночью температура в столице может опуститься до минус 3 градусов, а в Подмосковье – до минус 6 градусов.
До конца марта в Москве дождей не ожидается. По словам синоптиков, над средней полосой Европейской части России уже долгое время преобладает зона высокого давления. Атмосферная ситуация устойчива и вряд ли изменится до конца месяца.
Снег полностью сойдет в Москве до конца текущей недели, 29 марта. При этом влага от таяния снега останется в почве, что послужит залогом хорошего урожая, отметили специалисты.
