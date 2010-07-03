Непогода не повлияла на работу столичного метро

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Московский метрополитен работает в штатном режиме, несмотря на сильный дождь, говорится в сообщении столичной подземки в Twitter.

"Все дороги залило, вся надежда на метро! Даже при усилении ветра и сильном дожде – в метро тепло, сухо и штатно", – говорится в сообщении.

Из-за дождей на столичных дорогах дежурят более 1,1 тысячи сотрудников и 180 единиц техники Мосводостока.

В ведомстве рассказали, что за два дня в городе выпало около 40% месячной нормы осадков – это около 30 миллиметров.

Ранее сообщалось, что пришедшее в центральные районы России похолодание случается раз в 18 лет. Накануне МЧС предупредило горожан о надвигающихся сильном дожде и ветре. До конца суток 28 июня в Москве местами ожидаются дождь, усиление ветра порывами 12–17 метров в секунду.

Из-за обильных осадков произошло подтопление участка дороги на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе. Также затопило Северный тоннель на Курской улице.