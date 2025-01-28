Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Движение трамваев восстановлено на Сущевской улице, следует из телеграм-канала столичного Дептранса.

Речь идет о трамваях № 50. Они задерживались в районе остановки "Метро Новослободская" из-за произошедшего вечером 28 января ДТП на путях.

Ранее на Ленинградском шоссе наблюдалось затруднение движения в сторону центра в связи с аварией. ДТП произошло в районе пересечения с Московской кольцевой автомобильной дорогой. Там столкнулись три автомобиля. Позже движение было восстановлено.

До этого на Варшавском шоссе произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Тогда движение было затруднено на протяжении трех километров. Кроме того, из-за аварии на пересечении шоссе Энтузиастов и Свободного проспекта задержались автобусы и электробусы маршрутов 20, 276, 645, 776 и 884.

