Трамваи задерживаются на Сущевской улице из-за ДТП

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Трамваи № 50 задерживаются на Сущевской улице в районе остановки "Метро Новослободская" из-за ДТП на путях. Об этом предупреждает столичный Дептранс в телеграм-канале.

Маршрут транспортных средств был временно изменен, уточнили в ведомстве. В связи с этим горожан призвали быть внимательными и следить за объявлениями.

Ранее два автомобиля столкнулись на Большой Академической улице. Авария произошла рядом с домом 15, корпусом 1, где из-за произошедшего было затруднено движение на 3 километра.

До этого три автомобиля попали в ДТП на Ленинградском шоссе, в районе пересечения с МКАД. Из-за этого отмечались затруднения при движении в сторону центра Москвы. Позже движение было восстановлено.

