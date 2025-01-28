ДТП с участием двух машин произошло на Большой Академической улице

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Два автомобиля столкнулись друг с другом на Большой Академической улице в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

ДТП произошло рядом с домом 15, корпусом 1. Сейчас на месте задействованы оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и сведения о пострадавших выясняются.

В связи с этим движение в районе аварии затруднено на 3 километра, водителям порекомендовали выбирать альтернативные маршруты.

Ранее три автомобиля попали в ДТП на Ленинградском шоссе, в районе пересечения с МКАД. Из-за этого отмечались затруднения при движении в сторону центра Москвы. Позже движение было восстановлено.

