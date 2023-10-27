Московские аэропорты работают в штатном режиме на фоне непогоды

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский работают штатно на фоне непогоды. Об этом сообщается в телеграм-канале "Росавиации".

"В столичный регион пришла зима: местами – снег, дождь, ветер, гололед. Поэтому нас спрашивают: что происходит с рейсами в Московском авиаузле?" – отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что воздушные гавани снабжены всеми ресурсами для работы в такую погоду.

Утром 27 октября высота снежного покрова в столице составила 2–3 сантиметра. В связи со снегопадом не менее 35 авиарейсов задерживали и еще восемь были отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево.

Позже гавани вернулись к штатному режиму работы. Прокуратура же взяла на контроль ситуацию с авиарейсами.

В свою очередь, в Московской железной дороге подчеркнули, что снегопад не повлиял на ее работу. Поезда следуют по графику.

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