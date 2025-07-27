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Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Пскова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Агавагавань вновь начала работать на прием и отправку гражданских воздушных судов.

Соответствующие запреты вводились в целях обеспечения безопасности полетов ранним утром 27 июля. Тогда же они распространились и на авиагавань Нижнего Новгорода. Последняя уже вернулась к штатной работе.

Открыта для вылета воздушных судов оказалась и авиагавань Пулково, где ограничения были введены примерно в 07:43 по московскому времени. Рейсы там будут осуществляться по согласованию с соответствующими органами.