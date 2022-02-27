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Авиакомпания "Аэрофлот" приостанавливает выполнение всех рейсов в Ригу и Бухарест. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

"В связи с ограничениями воздушного пространства, введенными властями Латвии и Румынии, Аэрофлот отменяет рейсы в Ригу и Бухарест до 26 марта", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что пассажиры рейсов указанных направлений могут оформить возврат денежных средств или изменить дату поездки. Кроме того, пассажиры, могут заменить данные пункты на альтернативные европейские пункты перевозки из действующего расписания "Аэрофлота".

Ранее Россия приняла решение о закрытии своего воздушного пространства для авиакомпаний Румынии. В Росавиации подчеркнули, что данное решение было принято в качестве зеркальной меры на введенный румынскими властями запрет на пролет российских гражданских воздушных судов над территорией страны.

Кроме того, правительство Словении закрыло воздушное пространство для самолетов из России. Запрет распространяется на лицензированные российскими властями авиакомпании со штаб-квартирами на территории РФ.

Также авиакомпания приостановила выполнение всех рейсов в Лондон и Дублин. Помимо этого, "Аэрофлот" приостановил полеты в Прагу и Варшаву.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины перед этим попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

