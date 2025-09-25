ЦОДД предупредил о возможных ограничениях движения в центре Москвы 26 сентября

Фото: пресс-служба программы "Моя улица"

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил о возможных локальных ограничениях движения в центре Москвы в пятницу, 26 сентября, передает пресс-служба столичного Дептранса.

В связи с этим водителям посоветовали пересесть на общественный транспорт. Департамент напомнил, что на интенсивность движения в этот день могут также повлиять небольшие аварии, ремонтные работы на дорогах и короткий рабочий день.

Автомобилистов призвали быть внимательнее. В частности, их попросили соблюдать скоростной режим и дистанцию и не отвлекаться на телефон за рулем. Кроме того, водителям посоветовали заранее планировать маршруты.

"За ситуацией на дороге 24/7 следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД", – сказано в сообщении.

Днем в четверг, 25 сентября, движение в Москве было перекрыто на Большом Каменном мосту и Кремлевской набережной, а также на участке внешней стороны Садового кольца в районе Тверской улицы и на Новом Арбате.

Водителей призывали учитывать это при построении маршрута. Спустя время ограничения там сняли.

Позже были вновь закрыты некоторые участки Садового кольца. В частности, водители не могли проехать по его внешней стороне перед проспектом Мира и внутренней стороне перед улицей Новый Арбат, а также по Большому Каменному мосту и Кремлевской набережной.