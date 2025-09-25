Движение на участке Садового кольца восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Движение на внешней стороне Садового кольца в районе Тверской улицы, а также на улице Новый Арбат восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Водителей просили быть внимательнее при построении маршрута на данных участках, так как их временно перекрывали.

Ранее стало известно, что движение в районе Цветного бульвара будет закрыто в выходные дни из-за проведения детского велофестиваля. В субботу, 27 сентября, с 00:01 до 20:00 и на следующий день с 08:00 до 22:00 не будет движения на участке от Садового кольца до Петровского бульвара в каждом направлении.

Помимо этого, ограничения введут по крайней левой полосе в пятницу, 26 сентября, с 10:00 до 22:00 и в воскресенье, 28 сентября, с 20:00 до 10:00 следующего дня на Цветном бульваре от дома 27/24 до дома 1.

Также машины не смогут проехать по крайней правой полосе 27 сентября с 08:00 до 20:00 и 28 сентября с 08:00 до 22:00 на Петровском бульваре в районе Трубной площади.

