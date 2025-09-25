Движение транспорта закрыли на участке Садового кольца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение транспорта временно закрыто на внешней стороне Садового кольца от Тверской улицы до улицы Новый Арбат. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

Водителей просят соблюдать внимательность в связи с ограничениями.

Ранее жителей и гостей столицы предупредили об изменении в перекрытиях из-за мотофестиваля в Москве. Движение будет временно недоступно в парковочном кармане на Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина. Также проехать будет нельзя по Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина.

Для движения автомобилей будет закрыта и внешняя сторона Садового кольца. Перекрытия введут на Большой Дорогомиловской и Смоленской улицах, Воробьевском шоссе и в других частях города.

Сам мотофестиваль соберет тысячи байкеров в субботу, 27 сентября.

